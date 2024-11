Kiev amanhece coberta de neve enquanto tensão na Ucrânia aumenta

A capital ucraniana, Kiev, ficou coberta por uma intensa nevasca nesta quinta-feira (21), marcando o início da temporada de inverno. As previsões indicam que a neve continuará caindo nas regiões ocidentais do país durante a noite, com temperaturas variando entre 0°C e 5°C. Na capital, os termômetros não devem ultrapassar 2°C.

Enquanto a neve cobre a cidade, o clima de tensão na Ucrânia permanece elevado. A Força Aérea ucraniana revelou que a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra o território do país. O ataque, ocorrido nesta quinta-feira, partiu da região de Astrakhan, na Rússia, e atingiu a cidade de Dnipro. Este é o primeiro míssil de longo alcance utilizado pelas forças russas desde o início da guerra.

Além disso, várias nações ocidentais tomaram medidas de precaução. Na quarta-feira, os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália e Grécia fecharam temporariamente suas embaixadas em Kiev, temendo novos bombardeios aéreos russos. Contudo, a representação diplomática norte-americana foi reaberta nesta quinta.

Veja as imagens da nevasca na capital ucraniana na galeria que acompanha esta notícia.

