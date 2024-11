Embaixadas dos EUA e Espanha fecham em Kiev por alerta de ataque aéreo

A embaixada dos Estados Unidos em Kiev, capital da Ucrânia, recebeu "informações específicas" sobre a possibilidade de um ataque aéreo significativo nesta quarta-feira (20). Como medida de precaução, as instalações diplomáticas foram temporariamente fechadas.

O Departamento de Serviços Consulares dos EUA aconselhou seus funcionários e cidadãos norte-americanos na Ucrânia a buscarem abrigos caso alertas de ataques aéreos sejam emitidos. "Recebemos informações sobre um potencial ataque aéreo significativo. A embaixada será fechada, e pedimos que todos estejam preparados para procurar abrigo imediatamente caso um alerta aéreo seja anunciado", afirmou o comunicado oficial divulgado na rede social X.

