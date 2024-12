Investigação descarta que Vênus possa ter abrigado vida

Resultados recentes, baseados em dados obtidos por instrumentos do telescópio espacial James Webb, indicam que Vênus tem sido um mundo escaldante e inóspito ao longo de toda a sua história. A análise revela que a composição dos gases vulcânicos que sustentam sua atmosfera contém apenas 6% de água, sugerindo que o interior do planeta, de onde vem o magma que libera esses gases, também é extremamente desidratado.

Na Terra, as erupções vulcânicas são ricas em vapor, reflexo da abundância de água no interior do planeta. Já em Vênus, a ausência dessa característica é um forte indicativo de que nunca houve condições favoráveis à presença de água líquida.



“Não saberemos ao certo se Vênus pode ou já pôde abrigar vida até enviarmos sondas no final desta década, mas é difícil imaginar isso, pois a vida requer a presença de água líquida, e este planeta não possui,” explicou Tereza Constantinou, pesquisadora da Universidade de Cambridge e uma das autoras do estudo.

A NASA pretende esclarecer ainda mais a questão com a missão DAVINCI, prevista para o final desta década. Essa iniciativa incluirá voos rasantes e o envio de uma sonda à superfície de Vênus, permitindo verificar se o planeta sempre foi seco e inóspito, como os dados atuais sugerem.



Os resultados poderão ajudar os astrônomos a direcionar seus esforços para exoplanetas fora do Sistema Solar que apresentam maiores chances de sustentar vida.

Leia Também: Estudo revela que tornados magnéticos causam tempestades em Júpiter