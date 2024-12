Evento de 'Fortnite' reuniu mais de 14 milhões de jogadores em simultâneo

A Epic Games anunciou que o evento Remix: The Finale marcou um recorde histórico no Fortnite, reunindo mais de 14 milhões de jogadores simultaneamente. Este marco destaca a força e popularidade do jogo no cenário global.

O evento contou com a participação de grandes nomes da música, incluindo Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice WRLD, tornando-se um dos momentos mais marcantes da história do Fortnite. Além disso, mais de três milhões de streamers transmitiram o evento ao vivo para milhões de espectadores ao redor do mundo.

Se você perdeu a transmissão, é possível assistir ao evento na íntegra por meio de vídeos disponíveis online.

