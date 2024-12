Meta admite que penaliza pessoas “injustamente” nas suas redes sociais

Nick Clegg, presidente de Assuntos Globais da Meta, reconheceu durante uma conferência com jornalistas que a empresa continua removendo conteúdo em excesso em suas plataformas.

De acordo com o site The Verge, Clegg admitiu que as "taxas de erro ainda são muito altas" e afirmou que a Meta está empenhada em "melhorar a precisão e a exatidão" na aplicação de suas políticas.

"Sabemos que, ao aplicar nossas regras, as taxas de erro ainda são elevadas, o que interfere na liberdade de expressão que buscamos promover", afirmou Clegg. Ele destacou que "conteúdos inofensivos são removidos ou restringidos com frequência, e muitas pessoas são penalizadas injustamente".

