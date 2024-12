Google lança ferramenta de IA que cria vídeos em alta definição por texto

O Google anunciou nesta terça-feira (3) o lançamento da ferramenta Google Veo, que permite gerar vídeos em alta definição (1.080p) com base em comandos de texto. Inicialmente disponível como um serviço pago na plataforma Google Cloud, o Veo, antes restrito a produtores de vídeo selecionados, agora pode ser acessado por um público mais amplo. Os preços para utilização ainda não foram divulgados.

Como funciona o Google Veo

A ferramenta é capaz de criar vídeos de até um minuto com imagens que mantêm consistência temporal e alta qualidade visual. Um exemplo de comando seria: "Um cowboy solitário cavalga seu cavalo por uma planície aberta ao entardecer, com luz suave e cores quentes". A partir desse texto, o Veo gera cenas detalhadas, como um cavaleiro montado em um cavalo atravessando campos abertos ao pôr do sol.

Além dos comandos de texto, o Veo também permite a criação de vídeos a partir de imagens enviadas pelos usuários, animando as fotos ou usando-as como referências estéticas.

Prevenção de mau uso

Para evitar a disseminação de desinformação, o Google implementou medidas de segurança, incluindo selos que identificam os vídeos como conteúdos gerados por IA. Os comandos enviados à plataforma passam por filtros de segurança e verificações rigorosas para prevenir violações de direitos autorais, privacidade e preconceitos.

Os vídeos criados pelo Veo têm frequência entre 24 e 30 quadros por segundo, com suporte para diferentes efeitos cinematográficos, como câmera lenta e tomadas aéreas de paisagens.

Primeiro na vanguarda da IA

Com o lançamento do Veo, o Google se torna a primeira grande empresa de IA a disponibilizar ao público uma ferramenta de geração de vídeos. Empresas como Mondelez International, dona da marca Oreo, e o bot Poe, da Quora, já utilizam o Veo para criar vídeos de alta qualidade de forma ágil e eficiente.

