Indicação errada do Google Maps termina em tragédia na Índia

Um trágico acidente ocorreu na noite de sábado em Uttar Pradesh, na Índia, quando três homens perderam a vida após o Google Maps direcionar o táxi em que estavam para uma ponte inacabada. O veículo caiu da estrutura, resultando em suas mortes.

De acordo com o The Economic Times, o acidente aconteceu à noite, e a falta de visibilidade dificultou o acesso imediato a assistência médica. Apenas na manhã de domingo, moradores da vila de Khallpur notaram o veículo caído e alertaram as autoridades locais.

O site Futurism relatou que registros de celular indicam que o grupo utilizava o Google Maps no momento do acidente. Um oficial confirmou o ocorrido e revelou que, com a ajuda de um barco, os corpos foram recuperados e identificados posteriormente.

Esse não é o primeiro incidente envolvendo falhas no sistema de GPS. No ano passado, uma família morreu nos Estados Unidos depois que o Google Maps os direcionou para uma ponte que havia desabado em 2022.

