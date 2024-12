Próxima grande atualização do iPhone pode estar em 'risco'

A Apple lançou o iOS 18 em setembro, mas desde então tem se concentrado no desenvolvimento de recursos de Inteligência Artificial para as próximas atualizações. Contudo, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, essa estratégia pode atrasar algumas das funcionalidades planejadas para a próxima geração do sistema operacional da Apple.

Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Gurman afirmou que tem recebido crescentes relatos de "atrasos nas funcionalidades previstas para o iOS 19". Ele observou que, neste momento, muitos programadores e engenheiros da Apple, que normalmente estariam dedicados ao desenvolvimento da próxima versão do sistema, estão focados em projetos do iOS 18.

Dada a alocação de grande parte dos recursos da Apple para o iOS 18, é possível que o iOS 19 sofra algum adiamento ou tenha menos novidades do que o esperado.

Vale lembrar que o Apple Intelligence, lançado nos EUA e outros mercados, só será disponível na União Europeia com o iOS 18.4, previsto para a primavera de 2025.

I continue to hear that the gradual rollout of features across iOS 18 to iOS 18.4 is leading to delays of some features scheduled for iOS 19. That will lead to a long term rollout of features next cycle as well. Engineers are stuck working on iOS 18 projects when they’d usually…