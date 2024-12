Cofundador do Twitter tem proposta para quem não gosta de redes sociais

Ev Williams, um dos criadores do Twitter e fundador do Medium, anunciou o lançamento de uma nova rede social chamada Mozi. A proposta é atender pessoas insatisfeitas com as plataformas tradicionais, oferecendo uma experiência focada em encontros presenciais com amigos.

“O principal objetivo do Mozi é simples: permitir que você saiba quando estará no mesmo lugar (cidade ou evento) que alguém que conhece”, explicou Williams em uma publicação no Medium. A ideia é incentivar conexões mais frequentes e pessoais entre amigos.

Apesar da proposta, a questão da privacidade levanta preocupações. Williams garantiu que a empresa não tem acesso aos dados inseridos pelos usuários. Informações como contatos e localização são totalmente criptografadas, reforçando o compromisso com a segurança.

O Mozi foi lançado em uma fase inicial de testes, com acesso limitado a um pequeno grupo de usuários. Por enquanto, está disponível apenas para dispositivos iOS.

