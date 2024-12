Interagir com o ChatGPT será como falar com um amigo no WhatsApp

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, anunciou que os usuários terão mais formas de acessar e interagir com a ferramenta de Inteligência Artificial (IA). Agora, será possível fazer perguntas ao ChatGPT diretamente pelo WhatsApp.

Embora o site oficial do ChatGPT esteja disponível para qualquer pessoa, essa nova iniciativa permitirá que mais de dois bilhões de usuários do WhatsApp interajam com a IA sem precisar sair do aplicativo de mensagens. Além disso, será possível fazer chamadas de voz para o número do ChatGPT e utilizar o Modo de Voz Avançado para realizar perguntas.

No entanto, o site TechRadar destaca que, por enquanto, o número disponibilizado para interagir com o ChatGPT só está disponível nos Estados Unidos. Existe, no entanto, a possibilidade de a OpenAI expandir essa opção para outros países no futuro.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024

Leia Também: Função do iPhone ajuda a reduzir o enjoo em viagens de carro; entenda