Sony é agora a maior acionista da Kadokawa

Após muitos rumores sobre negociações entre a Sony e a Kadokawa, que incluíam a possibilidade de uma aquisição, parece que as duas empresas japonesas de mídia finalmente chegaram a um acordo para os termos do negócio.

De acordo com uma publicação oficial da Sony, a empresa se tornará a maior acionista da Kadokawa em um negócio avaliado em aproximadamente 305 milhões de euros. A partir de 7 de janeiro de 2025, a Sony terá uma participação próxima de 10% na Kadokawa, superando até mesmo a participação da gigante chinesa Tencent.

É importante destacar que, além de sua forte presença no mundo do mangá e do anime, a Kadokawa também possui vários estúdios de videogames, incluindo a FromSoftware, responsável pelos sucessos "Elden Ring" e "Dark Souls".

Espera-se que essa colaboração permita à Kadokawa expandir várias de suas propriedades intelectuais para o universo da televisão e do cinema, ao mesmo tempo em que a Sony se beneficiará de um papel mais significativo na distribuição de jogos e conteúdos desses estúdios.







