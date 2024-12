Tem um iPhone antigo? Última atualização desativou opção do iCloud

Se você tem um iPhone mais antigo, talvez seja hora de considerar adquirir um modelo mais recente, pois a última atualização do iOS desativou algumas funções do iCloud.

De acordo com o site MacRumors, a versão iOS 18.2, lançada no início desta semana, desativou a possibilidade de realizar backups no iCloud para dispositivos que utilizam o iOS 8 ou versões anteriores.

Vale lembrar que o iOS 18.2 é compatível com todos os iPhones lançados a partir de 2018, como os modelos iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr.

Leia Também: Novas imagens espetaculares do Sol reveladas pela missão Solar Orbiter