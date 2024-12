WhatsApp abandona celulares Android antigos no dia 1 de janeiro

A empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta, decidiu abandonar celulares Android mais antigos com uma versão do sistema operacional lançada há mais de dez anos.

A gigante tecnológica anunciou que, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, o WhatsApp deixará de funcionar em dispositivos com o Android 4.4 - também conhecido como ‘KitKat’. A Meta justifica a decisão com a complexidade cada vez maior das funcionalidades a serem lançadas para o WhatsApp, destacando que se tornaram muito exigentes para equipamentos mais antigos.

Vale recordar que o WhatsApp também deixará de ser suportado em iPhones que tenham versões mais antigas do iOS 15.1, mas os usuários destes smartphones continuarão a poder utilizá-los até maio de 2025.

Entretanto, pode ver abaixo uma lista com alguns dos celulares Android que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp com a entrada do novo ano:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1.ª Geração), Razr HD, Moto E 2014

Moto G (1.ª Geração), Razr HD, Moto E 2014 HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Leia Também: Sonda da NASA prepara maior aproximação ao Sol da história