Galaxy S25 pode chegar mais tarde do que estava previsto

Um recente rumor com origem na Coreia do Sul e compartilhado pelo site 9to5google indica que, ao contrário do que era esperado, a série Galaxy S25 só chegará às lojas em fevereiro.

Ao contrário do Galaxy S24, que foi anunciado no dia 17 de janeiro e lançado no dia 31 desse mesmo mês, parece que a nova geração de celulares da Samsung, será anunciada mais perto do final do mês.

Os rumores que andam circulando indicam que a série Galaxy S25 só será anunciada oficialmente no dia 22 de janeiro, com o lançamento apontado para 7 de fevereiro.

Vale destacar, no entanto, que a Samsung ainda não anunciou oficialmente os planos para esta nova geração de dispositivos móveis. Assim sendo, teremos de aguardar por novidades.

