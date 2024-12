Novo rumor aponta data de lançamento do sucessor do Nintendo Switch

O site italiano Uagna veio a público com informações sobre a data de lançamento do novo console da Nintendo que sucederá à Switch.

A publicação diz ter obtido a informação por via de uma fonte próxima do assunto (que decidiu manter-se anônima) e que afirmou que o console será lançado oficialmente no dia 28 de março.

Vale lembrar que o presidente da Nintendo já havia afirmado que o novo console chegaria às lojas antes do final deste ano fiscal da empresa, que termina no dia 31 de março.

Quanto à apresentação oficial, há quem acredite que a Nintendo poderá apresentar a sucessora da Switch já no mês de janeiro.

