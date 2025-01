Aurora boreal: céu da Mongólia fica colorido de tons vermelhos

Uma rara aurora boreal coloriu os céus da cidade de Ergun, na Mongólia, no norte da China, na noite de quarta-feira (1º).

O fenômeno, que durou cerca de três horas, foi captado em vídeo, que pode ver na galeria que acompanha esta notícia.

As auroras boreais (no polo norte) e astral (no polo sul) são um fenômeno provocado pela colisão entre partículas eletricamente carregadas libertadas pelo sol que, ao entrarem na atmosfera terrestre, chocam com o campo magnético do planeta.

