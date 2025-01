NASA revela como será o próximo helicóptero de Marte; veja o vídeo

Depois do sucesso com o primeiro helicóptero de Marte, o Ingenuity, a NASA planeja colocar uma nova aeronave ao ‘Planeta Vermelho’ e até já revelou o design que será utilizado com um vídeo compartilhado no YouTube.

O vídeo que pode ver acima mostra o que é conhecido neste momento como Mars Chopper, uma aeronave semelhante a um drone com seis rotores e um tamanho equivalente ao de um veículo de categoria SUV.

Ainda não se sabe quando é que a NASA enviará para Marte o Mars Chopper mas, tendo em conta que o Ingenuity realizou 60 voos desde abril de 2021, há naturalmente muitas expectativas com esta nova aeronave.

