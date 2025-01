Restos de foguete? Quênia investiga queda de fragmentos do Espaço

A Agência Espacial do Quênia disse esta quarta-feira, dia 1, que está investigando a queda de fragmentos de metal nas imediações de uma localidade na região de Makueni, no sul do país, adianta a AFP.

A organização acredita que os detritos são restos de um foguete, notando que um dos objetos tem a forma de um anel metálico com 2,5 metros de diâmetro e um peso a rondar os 500kg. “Este é um caso isolado, que a agência irá investigar e abordar”, pode se ler no comunicado da agência.

A Agência Espacial do Quênia afirma ainda que as primeiras avaliações indicam que o objeto é “um anel de separação do veículo de um lançamento”, acrescentando que “protegeu a área e recuperou os destroços, que estão agora sob custódia da Agência para uma investigação mais aprofundada”.

O caso volta a ilustrar o problema crescente do tráfego na órbita da Terra e do aumento de detritos e de lixo espacial.

