Apple vê vendas do iPhone cair na China pelo quarto mês consecutivo

A Apple parece estar enfrentando um momento difícil na China e, de acordo com o site 9to5Mac, as vendas do iPhone registraram queda pelo quarto mês consecutivo.

Segundo a publicação, com base no número de unidades enviadas às lojas por marcas estrangeiras, houve em novembro de 2024 uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A situação da Apple na China é explicada não apenas pela pressão do governo chinês para que os consumidores comprem produtos nacionais, mas também pela crescente popularidade da Huawei no mercado local.

Diante desse cenário, a Apple lançou uma campanha de descontos na China para tentar reverter a tendência negativa.

Leia Também: HMPV: vírus respiratõrio enche hospitais na China e acende alerta