HMPV: vírus respiratório enche hospitais na China e acende alerta

Vídeos que mostram hospitais supostamente lotados na China estão circulando nas redes sociais, levantando questionamentos entre os usuários sobre um possível novo surto de doença respiratória.

Muitas publicações internacionais relembram a pandemia de Covid-19, que começou há cerca de cinco anos.

De acordo com a imprensa internacional, especialmente a indiana, trata-se do Metapneumovírus Humano (HMPV), que geralmente causa sintomas semelhantes aos de um resfriado.

Embora a maioria dos casos apresente sintomas leves, crianças pequenas, idosos (acima de 65 anos) e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos estão em maior risco de desenvolver doenças graves.

Nas redes sociais, circula a informação de que o vírus estaria se espalhando rapidamente na China. Paralelamente, os hospitais estariam recebendo pacientes infectados com Covid-19, gripe A e Mycoplasma pneumoniae.

#China is allegedly facing a new health crisis as the #HMPV outbreak rapidly spreads across the country, raising global concerns.https://t.co/hVh5htKlWg pic.twitter.com/5BZkkDf3GF