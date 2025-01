Documentário sobre Diddy chega ao streaming em janeiro

O rapper e empresário Sean Combs - mais conhecido como Diddy - foi um dos assuntos mais comentados de 2024 devido às acusações de tráfico sexual e abuso sexual de menores.

Se você está interessado em saber mais sobre toda essa história de Diddy, vai gostar de saber que está prestes a estrear um documentário na plataforma norte-americana Peacock no dia 14 de janeiro.

O documentário se chama ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’ e contou com a participação de pessoas próximas a Diddy, incluindo um segurança, um amigo de infância, uma maquiadora e também um estagiário, que revelaram detalhes sobre a vida pessoal e os comportamentos do rapper.

Ainda não há data de lançamento para ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’ no Brasil, mas, considerando que a Peacock tem como correspondente a SkyShowtime no país, é possível que o documentário seja exibido por lá.

Você pode conferir acima o trailer de ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’.

