Astronauta posta vídeo de aurora boreal vista da Estação Espacial ; veja

O astronauta Don Pettit, conhecido por sua popularidade entre os entusiastas de imagens do espaço, voltou a encantar seus seguidores ao compartilhar novas imagens captadas da Estação Espacial Internacional (ISS). Pettit, que tem se destacado por oferecer um fluxo contínuo de fotografias e vídeos do espaço, postou recentemente um vídeo em sua conta na rede social X, onde a ISS passa por uma impressionante aurora de "verde intenso", como ele descreveu o fenômeno.

Vale lembrar que Pettit deverá deixar a ISS até o final deste trimestre. No entanto, é esperado que ele continue a dividir com o público mais registros fascinantes de sua jornada no espaço, como as imagens deslumbrantes que ele já compartilhou.

