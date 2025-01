TikTok quer encerrar app nos EUA se não houver intervenção do Supremo

A ByteDance, empresa proprietária do TikTok, tem até o dia 19 de janeiro para vender a plataforma caso queira continuar operando nos Estados Unidos. No entanto, de acordo com a CBS News, essa não é uma solução que a companhia esteja sequer considerando.

O TikTok já informou que, a menos que o Supremo Tribunal dos EUA intervenha, a aplicação será encerrada no país. A expectativa é que o tribunal possa anular ou adiar a lei aprovada pelo Congresso em abril de 2024, que determina o banimento do aplicativo.

Nesta sexta-feira, 10 de janeiro, o TikTok terá a última oportunidade de apresentar seu caso perante o Supremo Tribunal antes da chegada do prazo final em 19 de janeiro — um dia antes da posse de Donald Trump como presidente dos EUA.

O TikTok tem sido alvo de críticas de sucessivas administrações norte-americanas. Tanto o governo de Joe Biden quanto o de Donald Trump consideraram a plataforma um risco à segurança nacional. Por outro lado, a empresa alega que a proibição do aplicativo representa uma violação da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão.

