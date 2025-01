Elon Musk aponta obstáculo no treino de Inteligência Artificial

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e da plataforma X, afirmou que o avanço da Inteligência Artificial (IA) pode enfrentar um grande desafio devido à falta de dados disponíveis para o treinamento dos modelos dessa tecnologia.

"Basicamente, já esgotamos a soma cumulativa do conhecimento humano no treinamento de IA. Isso aconteceu no ano passado", declarou Musk durante uma entrevista transmitida no X, ao lado de Mark Penn, presidente da Stagwell.

Musk acredita que, daqui em diante, a solução será recorrer a dados sintéticos para continuar o desenvolvimento da IA. "A única forma de compensar será com dados sintéticos, onde a própria IA os cria. Com esses dados, [a IA] poderá se qualificar e entrar em um processo de autoaprendizado", explicou o empresário.

