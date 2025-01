Relatório diz que 41% dos empregadores despedirá funcionários graças a IA

O Fórum Econômico Mundial compartilhou um relatório que revela as expectativas das empresas em relação ao futuro e como estão encarando a entrada da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho.

Na pesquisa incluída neste relatório – na qual participaram mil empregadores de 22 países, totalizando mais de 14 milhões de trabalhadores – é indicado que, apesar de 77% afirmarem que planejam capacitar seus funcionários para trabalhar com essa tecnologia, outros 41% dizem que esperam reduzir o número de trabalhadores até 2030.

“A Inteligência Artificial e o ‘big data’ lideram a lista de competências com o crescimento mais rápido, seguidas de perto por redes e cibersegurança, além da alfabetização tecnológica”, afirma o relatório. “Completando as competências relacionadas à tecnologia, espera-se que o pensamento criativo, a resiliência, a flexibilidade e a agilidade, juntamente com a curiosidade e a capacidade de aprender ao longo da vida, continuem ganhando importância no período entre 2025 e 2030.”

Entre as profissões que os empregadores esperam ter menos demanda no futuro estão os designers gráficos e os assistentes jurídicos.

Leia Também: Zuckerberg permitiu que a meta violasse direitos autorais para treinar suas ias, acusa processo