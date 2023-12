Laura Lynch, fundadora do Dixie Chicks, morre em acidente de carro nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laura Lynch, artista que fundou o Dixie Chicks, morreu na última sexta-feira (22) no Texas, nos Estados Unidos. A artista de 64 anos sofreu um acidente de carro e morreu depois que outro veículo bateu no seu.

Ela não fazia mais parte do grupo, que mudou de nome em 2020 para The Chicks. As atuais integrantes da banda lamentaram a morte de Lynch nas redes sociais.

"Mantemos um lugar especial em nossos corações pelo tempo que passamos tocando, rindo e viajando juntas. Laura era uma luz brilhante", escreveu o grupo.

Laura Lynch fundou o Dixie Chicks em 1989, junto de Robyn Lynn Macy e das irmãs Martie Maguire e Emily Strayer. Ela deixou a banda depois delas lançarem três discos, incluindo "Thanks Heavens for Dale Evans", de 1990, e "Little Ol' Cowgirl", de 1992. Lynch foi substituída por Natalie Maines, filha do guitarrista Lloyd Maines.

O Dixie Chicks mudou de nome depois dos protestos contra o racismo de 2020. A decisão foi feita por conta do termo "Dixie", que faz referência ao movimento confederado dos Estados Unidos -grupo que na guerra civil americana foi a favor da manutenção da escravidão no país.

Leia Também: Atriz Claudia Alencar passa por cirurgia após uma semana internada em estado grave