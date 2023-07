Homem morre dentro ambulância após esperar por atendimento em hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 74 anos morreu neste sábado (29) dentro de uma ambulância após esperar por atendimento na porta do HC-UFU (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlância), em Minas Gerais.

Eurípedes Roberto Faria passou mal na noite de sexta-feira (28) e foi levado pela família na UAI (Unidade de Atendimento Integrado) São Jorge. No local, após realizar exames, os médicos disseram que a suspeita era de princípio de infarto.

Com a gravidade do caso, a equipe médica solicitou a transferência do paciente para o Hospital das Clínicas.

A reportagem do UOL procurou o HC e o governo de Minas, mas não obteve resposta. À MGTV, o HC-UFU expressou em nota solidariedade á família da vítima e afirmou que o hospital convive com superlotação constante.

A UdiCor Gestão em Saúde, responsável pela ambulância do idoso, disse que o hospital afirmou que estava lotado e não tinha condições de receber o paciente.

A solicitação de transferência ocorreu às 1h30 da madrugada e o paciente chegou às 2h38 no HC, segundo nota enviada pela empresa responsável ambulância.

O idoso ficou quase quatro horas dentro da ambulância aguardando atendimento.

Abaixo, a UdiCor enviou um a nota ao UOL sobre o caso:

"O paciente permaneceu na ambulância assistido pela equipe UdiCor, monitorizado e com todo suporte necessário. Após várias tentativas de desembarque para admissão do paciente, às 5h11 o mesmo evoluiu com parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, foram aplicadas todas as manobras de atendimento, após 40 minutos o mesmo veio a óbito constatado pelo médico socorrista às 5h56min da manhã."

