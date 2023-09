Carrossel se desprende e mulher é arremessada em parque de diversões

Uma mulher ficou gravemente ferida na tarde de sexta-feira (22), depois de um carrossel onde se encontrava ter se soltado em alta velocidade no parque de diversões Mirabilandia, em Olinda, na Grande Recife.

Num vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ouvir o barulho do impacto da cadeira ao cair no chão e os gritos dos populares ao assistir à cena.



Na brinquedo, haviam vários balanços presos por correntes a uma estrutura giratória que sobem até 12 metros de altura, simulando o movimento de uma onda. Apesar do acidente, o local continuou a funcionar, afirma o G1.



Segundo testemunhas, a mulher sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada com urgência para o Hospital da Restauração.

O hospital reportou que a paciente sofreu várias fraturas pelo corpo e um traumatismo cranioencefálico (TCE), estando ainda em estado considerado grave.

A administração do parque Mirabilandia informou ao G1 que "lamenta o ocorrido" e suspendeu "preventivamente" as atividades do carrossel para fazer uma "revisão completa" ao equipamento.



As causas do acidente estão agora sendo apuradas por uma equipe técnica.

Leia Também: Jovem morre após sofrer pancada na cabeça durante jogo de futebol