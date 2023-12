Mulher morre após cair de roda gigante; limite de idade era de 10 anos

No último domingo, uma mulher de 49 anos faleceu após cair de uma roda gigante em Barbacena, no interior de Minas Gerais. Segundo os bombeiros, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória após a queda e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

A roda estava localizada em uma área infantil próxima a um restaurante, e cerca de 500 pessoas estavam presentes no local no momento do acidente.

Uma placa no local indicava que a atração era destinada a crianças de 5 a 10 anos, proibindo a participação de adultos.

O restaurante afirmou que, além da barra de segurança, a roda possuía outro dispositivo de prevenção de quedas, porém, este só era eficaz para menores.

Um vídeo nas redes sociais mostra a mulher na roda com a barra de segurança posicionada para trás. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer o incidente, abordando questões de licenciamento e identificando quem acionou manualmente a atração.

