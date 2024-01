Idoso com Alzheimer fica em cárcere privado e família usa cartão de vítima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso que tem a doença de Alzheimer foi resgatado de cárcere privado em Salvador. Ele era vítima de estelionato e apropriação de bens.

O homem de 75 anos sofria maus-tratos e era impedido de sair de casa por uma pessoa da família. Ele foi resgatado na quarta-feira (3), no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador, informou a polícia.

A pessoa se apropriava do cartão previdenciário do idoso. A Polícia Civil não informou nome, idade ou grau de parentesco do suspeito dos maus-tratos.

Uma denúncia levou os policiais à vítima, mas a suspeita ainda não foi encontrada. O resgate realizado por uma equipe da Polícia Civil foi acompanhado por um psicólogo.

A vítima foi encaminhada para um lar de idosos após passar por exames. A investigação segue para localizar e prender a suspeita do crime.

Leia Também: Líder da oposição na Coreia do Sul deixa UTI após ser esfaqueado no pescoço