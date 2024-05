Mais de 10 pessoas ficam feridas após raio cair próximo a velório no Piauí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 15 pessoas ficaram feridas, na quinta-feira (2), após um raio cair próximo à casa onde elas estavam, na zona rural do município de Caraúbas do Piauí (PI). Acontecia um velório no momento do incidente.

As vítimas sofreram lesões causadas pela descarga elétrica, informou a Polícia Militar.

Entre os feridos, sete foram encaminhados ao Heda (Hospital Estadual Dirceu Arcoverde), em Parnaíba.

Segundo a unidade, os pacientes foram atendidos e liberados.