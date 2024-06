Chuvas afetaram mais de 80% das estradas e 6,5 milhões de pessoas no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram mais de 80% das estradas -o equivalente a cerca de 13,7 mil km- do estado, segundo dados do governo gaúcho. Os bloqueios parciais ou totais das vias prejudicaram ao menos 6,5 milhões de pessoas.

Estrago é proporcionalmente maior nas rodovias federais. Ao todo, 5.288 km foram afetados pelas chuvas das últimas semanas, o que corresponde a 85% dos 6.224 km de rodovias federais no Rio Grande do Sul. Dos 175 pontos afetados, 145 já foram liberados, ainda de acordo com o governo gaúcho. Ainda há sete bloqueios totais e 19 parciais, além de quatro pontes interditadas.

Nas estaduais, 163 dos 228 pontos afetados foram liberados. Os estragos atingiram 82% -ou 8.434 km- dos 10.313 km de rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. Segundo o governo, ainda há 18 bloqueios totais, 32 bloqueios parciais e 15 pontes bloqueadas.

Mais da metade da população gaúcha foi impactada pelas chuvas. O governo calcula 6,5 milhões de pessoas afetadas, o equivalente a quase 60% do total de habitantes do estado (10,9 milhões).