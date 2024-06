Mercado Público de Porto Alegre reabrirá na sexta após um mês fechado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mercado Público de Porto Alegre reabre parcialmente as portas na sexta-feira (14), após mais de um mês fechado em meio às inundações do Rio Grande do Sul.

No início, a circulação ainda será restrita devido a reformas das lojas, que foram alagadas. Em visita feita pelo UOL no final de maio, o primeiro piso foi visto totalmente inundado pela água e havia ainda móveis destruídos, cobertos de lama.

A limpeza do segundo piso foi encerrada e a energia elétrica religada. Os restaurantes desse setor e lojas com acesso direto para a rua voltarão a operar entre 8h e 19h, com entrada pela avenida Borges de Medeiros.

As lojas internas do andar térreo terão permissão para abrir, mesmo em obras, a partir da terça-feira (18). Segundo a prefeitura, a Trensurb ainda não realizou a retirada do lixo na Estação Mercado do metrô e, por isso, as bancas voltadas para a avenida Júlio de Castilhos seguem fechadas.

Pagamento da licença de uso dos espaços pelos comerciantes continua suspenso. ''Independentemente da abertura das lojas, em função de acordo já firmado com a prefeitura'', informou a direção de Porto Alegre.