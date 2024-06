Fenol é apreendido em clínica onde idosa sofreu queimaduras em Curitiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Frascos de fenol e produtos sem registro foram apreendidos na clínica onde uma idosa passou por um peeling e teve queimaduras graves em Curitiba.

Foram encontrados, além do fenol, produtos injetáveis sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para serem aplicados nos pacientes. A operação e as apreensões foram realizadas pela Polícia Civil e Vigilância Sanitária.

Investigação apura os crimes de lesão corporal e exercício ilegal da medicina. O uso de produto falsificado destinado a fins terapêuticos ou medicinais também é investigado.

O procedimento foi feito no dia 25 de maio por uma mulher que se identificou para a vítima como biomédica, segundo a delegada Aline Manzatto. Porém, a Polícia Civil apurou que a investigada não é formada em biomedicina.

O nome da clínica não foi informado pela polícia. O espaço fica aberto para manifestações.

O CASO

A vítima foi hospitalizada com dores intensas após 11 dias do procedimento. A mulher foi submetida a uma cirurgia.

A suposta biomédica teria dito que as dores eram normais. "Por diversas ocasiões após o procedimento, a vítima e os familiares questionaram a profissional sobre a necessidade de assistência médica, a qual teria afirmado que as dores eram normais e apenas recomendou a aplicação de uma pomada no rosto", disse a delegada.

Responsável pelo procedimento não teve o nome divulgado. Por isso, não foi possível localizar a defesa dela.