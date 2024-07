Cobra gigante morta é vista boiando em lago de hidrelétrica no Tocantins

No último domingo (30), uma cena inusitada chamou a atenção de quem frequentava o lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (conhecida como Usina de Lajeado), no município de Porto, próximo a Palmas, no Tocantins. Uma cobra gigante, com cerca de 3 metros de comprimento, foi encontrada morta boiando nas águas.

O registro foi feito por volta das 17h por Agnaldo Teles Barbosa, um comerciante local que aproveitava o fim de tarde para um passeio de barco. Ao se deparar com o animal, ele não hesitou em filmar e compartilhar o vídeo em suas redes sociais.

"Para uns que tão dizendo que o vídeo é antigo rsrs foi gravado ontem umas 17horas a cobra estava morta mais certeza que tem várias vivas ", escreveu Agnaldo na legenda.

A publicação rapidamente viralizou, gerando diversos comentários de internautas impressionados com o tamanho da cobra.

"Misericórdia! Não tomo banho aí nem amarrada", escreveu uma usuária. "Que bicho monstro!", exclamou outro.

Ainda não se sabe a causa da morte da cobra. As autoridades locais informaram que o animal será analisado por especialistas para determinar o que aconteceu.

