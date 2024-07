Chinês é preso no aeroporto de SP com 17 barras de ouro em sacos de café

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu um homem transportando ouro sem a devida autorização legal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Passageiro chinês viajaria com destino a Hong Kong. As bagagens já haviam sido despachadas e conteúdo foi descoberto em fiscalização da Polícia Federal nesta quarta-feira (4).

17 barras de ouro foram escondidas em pacotes de café. Material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg.

Passageiro não apresentou documentação legal para o transporte do material. Por isso, o estrangeiro foi preso pela prática de crime contra a ordem econômica - usurpação de bens pertencentes à União.

Chinês tinha envolvimento em outro caso parecido. Após a prisão, a PF constatou que o homem estava envolvido em outra apreensão similar, ocorrida em Foz do Iguaçu (PR), no dia 8 de maio, ocasião em que ocorreu a apreensão de 1 kg do metal.

O preso será apresentado à Justiça Federal. Como o nome dele não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações.