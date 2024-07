Cachorro Joca morreu em voo da Gol por choque cardiogênico, aponta laudo

THAÍS AUGUSTO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cachorro Joca, que morreu após erro do serviço de transporte de animais da Gol em abril, sofreu um choque cardiogênico, concluiu laudo feito a pedido da Polícia Civil.

Laudo aponta que choque cardiogênico, uma ineficiência do coração em bombear sangue para os órgãos, causou parada cardíaca. A reportagem teve acesso ao laudo oficial da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnica da USP.

"O choque cardiogênico é um distúrbio circulatório associado à redução de rendimento cardíaco, podendo ser causado por diversas condições patológicas cardíacas. No caso do animal examinado, observam-se alterações cardíacas relevantes, como hipertrofia ventricular esquerda excêntrica, moderada e doença mixomatosa valvar, as quais podem justificar o quadro relatado. Outros achados que corroboram para o entendimento desta causa mortis são o ingurgitamento de vasos sanguíneos em múltiplos órgãos", afirma trecho do laudo de Joca.

Joca ficou oito horas em uma caixa solta no porão de bagagens da Gol. Ele embarcou em Guarulhos (SP) e deveria chegar em Sinop (MT) em um trajeto de 2h30, mas foi enviado para Fortaleza (CE). Após constatar o erro, a companhia aérea embarcou Joca de volta para Guarulhos, mas ele chegou morto.

Em Fortaleza, Joca foi filmado, vivo, dentro da caixa de transporte, em um local sob exposição do sol. Nas imagens, um homem interage com o animal. Há uma garrafa de água do lado de fora da caixa de transporte.

Defesa do tutor de Joca ouviu de médico especialista que principal causa da morte foi estresse e calor. "Ele foi levado errado para Fortaleza sem qualquer equipamento de segurança na caixa de transporte dentro do avião. A família espera a conclusão do inquérito apontando o responsável pelos maus-tratos", afirmou o advogado Marcello Primo Muccio.

A polícia aguardava o resultado do laudo para concluir a investigação. O caso está com a Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente de Guarulhos.

Além da investigação policial, órgãos também abriram procedimentos sobre o caso. O Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac (Agência Nacional de Avião Civil) vão apurar os motivos que levaram à morte do cachorro.

