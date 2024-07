Entenda o caso da criança de 5 anos que ateou fogo na casa por vingança

Uma criança de 5 anos provocou um incêndio de médias proporções em sua residência, localizada na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, ao atear fogo no sofá após seus pais devolverem dois cães que ela havia encontrado na rua. Embora não tenha havido feridos, os danos materiais foram significativos.

O incêndio resultou na perda de uma TV de 53 polegadas, um painel de TV, duas camas box, dois ventiladores, um relógio, dois celulares, uma geladeira, uma air fryer, um fogão e uma bolsa contendo dinheiro e documentos.

Ainda não há informações detalhadas sobre como a criança conseguiu incendiar o estofado, mas o fogo se espalhou rapidamente devido à natureza inflamável do material.

Segundo Sandra Queiroz Cruz, mãe da criança, o incidente começou na noite de sábado (29), quando a menina e sua irmã mais nova, de 4 anos, encontraram dois filhotes de cachorro enquanto a família estava fora para jantar. As meninas esconderam os cães no carro e os levaram para casa, no bairro Alto da Aliança, sem que os pais percebessem.

Na manhã de domingo (30), os pais notaram a presença dos animais e saíram para comprar comida em um estabelecimento local, aproveitando a oportunidade para devolver os filhotes ao tutor, que é um vizinho. Esse processo levou cerca de 10 minutos.

Durante a ausência dos adultos, a criança mais velha incendiou o sofá, supostamente em protesto pela separação dos filhotes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou duas horas para controlar as chamas.

