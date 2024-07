Advogado é morto em ataque a tiros em frente ao seu escritório em Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado foi alvo de um ataque a tiros em frente ao seu escritório na manhã desta sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O advogado foi atingido pelos disparos na calçada do prédio de seu escritório. Renato Gomes Nery, de 72 anos, foi socorrido pelo Samu a um hospital particular, onde chegou a passar por uma cirurgia antes de morrer.

A polícia investiga o crime. Os policiais estiveram no local do crime para reunir informações e checar as câmeras de segurança. Uma equipe também foi ao hospital para onde Nery foi socorrido e conversou com a família da vítima.

Nery foi alvo de ao menos sete disparos, segundo a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Ele foi ex-presidente da OAB-MT e ex-conselheiro federal da entidade. A OAB acompanha as investigações e decretou luto de três dias.

A OAB cobra proteção aos advogados. Em nota, a entidade diz que "continuará cobrando a punição dos responsáveis e reforçará ao Congresso Nacional a necessidade de aprovar medidas legislativas de proteção aos advogados".

"A Ordem dos Advogados do Brasil expressa, neste momento difícil, sua solidariedade aos amigos, colegas e familiares do advogado. Acompanharemos a investigação do caso com atenção e cobraremos a punição dos responsáveis.", disse Rafael Horn, presidente em exercício do Conselho Federal da OAB.