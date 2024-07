Filho de Nicolas Cage, Weston, é preso por bater na mãe, Christina Fulton

Weston Cage, 33 anos, filho do ator Nicolas Cage, foi preso por agredir sua mãe, a modelo Christina Fulton, de 57 anos. A agressão teria acontecido em abril, durante uma crise de saúde mental de Weston, e só resultou em prisão nesta semana.

De acordo com o The Sun, Nicolas Cage pagou a fiança de US$ 150 mil para libertar o filho. As informações foram confirmadas pelo Departamento de Polícia de Los Angeles.

Christina Fulton foi vista com hematomas no rosto e divulgou um comunicado explicando as lesões. "Em 28 de abril, fui procurada pelos melhores amigos de Weston para ajudá-lo durante uma crise de saúde mental. Encontrei meu filho em um claro estado de surto, o que resultou em uma experiência terrível. Sempre ajudei meu filho com seus problemas de saúde mental. Estou fazendo o possível para que ele consiga toda a ajuda que precisa", declarou ela.

Nicolas Cage não se pronunciou sobre o incidente. O ator está atualmente envolvido na divulgação do filme "Longless - Vínculo Mortal", lançado este ano, no qual interpreta um serial killer.