Colisão frontal entre carros e caminhão deixa seis mortos em rodovia do RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre dois carros e um caminhão matou seis pessoas na noite de quinta (18) em uma rodovia de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

As seis pessoas estavam no mesmo veículo. O Palio em que eles estavam foi atingido na traseira por uma SUV RAV4 na altura do km 186 da BR-471, informou a Polícia Rodoviária Federal.

Os dois carros invadiram a pista contrária, onde um caminhão seguia em direção a Santa Cruz do Sul. O Palio bateu de frente com a carreta, que transportava um contêiner.

A rodovia é uma pista reta e está em condições razoáveis, diz a PRF. O motorista que causou o acidente não fez o teste de bafômetro porque foi levado ferido para um hospital antes da chegada da PRF.

Motorista da carreta também sofreu escoriações. Ele realizou o teste do bafômetro, que não acusou o consumo de álcool.

Quatro homens e duas mulheres morreram. Todos foram arremessados do veículo e morreram no local do acidente. A polícia ainda não identificou os corpos.