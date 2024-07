Estudante é encontrado morto em alojamento de universidade federal em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi encontrado morto em uma moradia estudantil da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no último sábado (20).

O corpo foi encontrado por vigilantes. Alunos que dividiram apartamento com Anderson notaram sua ausência e acionaram a Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária por volta das 20h. Os vigilantes encontraram o corpo da vítima em uma das moradias estudantis do campus Viçosa. As informações foram divulgadas pela própria universidade.

Anderson era aluno do curso de licenciatura em matemática. O estudante era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014. O corpo dele foi sepultado no domingo (21), em Ervália (MG), onde sua família mora.

Universidade lamenta o ocorrido e informa que está prestando apoio à família e amigos. "Desde o momento que foi identificado o óbito, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários se mobilizou, com o apoio de representantes da Comissão das Moradias Estudantis e do Diretório Central dos Estudantes, para acompanhar o caso e auxiliar nos protocolos necessários", disse a instituição em nota.

Causa da morte será apurada pelas autoridades responsáveis. A universidade disse que continuará envidando esforços para que todas as ações cabíveis sejam tomadas, com a transparência e o cuidado que o momento exige.

A reportagem tenta contato com as Polícias Civil e Militar. O texto será atualizado quando houver resposta.