Polícia descobre casa de prostituição que mantinha menores presas em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo descobriu uma casa de prostituição que mantinha menores de idade em situação de cárcere privado, em Peruíbe, no litoral do estado.

Dono do prostíbulo, um homem de 28 anos, foi detido ao ser flagrado com uma adolescente 15 anos. A menor de idade era considerada desaparecida, após a mãe dela registrar boletim de ocorrência, e foi encontrada junto com o suspeito em uma adega no centro de Peruíbe, segundo informações da PC-SP.

A adolescente de 15 anos era usada pelo suspeito para aliciar outras menores para o prostíbulo. Além de fazer captação de menores para de forma presencial, o homem também fazia anúncios em sites.

Menores de idade mantidas no prostíbulo viviam em situação de cárcere privado. As adolescentes resgatadas disseram em depoimento que não podiam sair do local e que viviam em condições precárias, com alimentação restrita, e praticamente não recebiam pelos programas realizados. A polícia não informou quantas menores de idade tinham no local e há quanto tempo o prostíbulo funcionava.

Dono do prostíbulo e a adolescente de 15 anos foram ouvidos na Delegacia de Peruíbe. Ainda de acordo com a polícia, ele foi indicado e vai responder por submeter criança ou adolescente à prostituição e por administrar casa de prostituição. A menor de idade foi entregue aos familiares. Como o suspeito não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento.