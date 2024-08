Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo; veja as imagens

Nesta sexta-feira (9), às 13h28, um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave da VOEPASS, antiga Passaredo, que tem capacidade para 68 passageiros, partiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e estava programada para aterrissar no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

58 passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo. Ainda não há informações sobre as vítimas



Imagens da aeronave caindo foram registradas por moradores da cidade paulista. O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local.

O avião envolvido no acidente é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em conformidade com as normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo o Balanço Geral, hospitais em Campinas, Jundiaí e áreas próximas foram acionados para receber os passageiros e a tripulação.

A Defesa Civil relatou que algumas residências na área foram atingidas pelo impacto, e a aeronave explodiu logo após o acidente. Inicialmente, sete equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, mas posteriormente mais profissionais foram convocados para o atendimento.

