Pelo menos 15 médicos estavam no avião que caiu, diz CRM-PR

Médicos que viajavam de Cascavel, no oeste do Paraná, para um congresso em São Paulo estão entre as vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo no início da tarde desta sexta-feira (9 de agosto). O avião transportava 61 pessoas, incluindo 57 passageiros e quatro tripulantes, e não houve sobreviventes, conforme informações oficiais.

Já foram confirmadas as mortes de duas médicas residentes do Hospital do Câncer de Cascavel: Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim.

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP) confirmou que o radiologista Leonel Ferreira é uma das vítimas.

O vice-presidente do CRM-PR informou que havia pelo menos 15 médicos a bordo, todos indo ao congresso sobre oncologia em São Paulo.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou uma nota de pesar pela morte da professora Silvia Cristina Isaki, que também estava no voo. Silvia, formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996, era professora da UFPR desde 2009, lecionando Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde em Palotina.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-PR) publicou uma nota em seu site lamentando o trágico acidente e expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. No entanto, a assessoria de comunicação do CRM-PR ainda não possui mais detalhes sobre a identidade dos médicos a bordo. O vice-presidente da instituição, Dr. Eduardo Baptistella, confirmou que pelo menos 15 médicos estavam na aeronave.

A Universidade Federal do Paraná confirmou que uma professora da instituição está entre os mortos.

Veja a nota:

É com profundo pesar que a Universidade Federal do Paraná comunica o falecimento da professora Silvia Cristina Osaki.

Silvia estava a bordo do avião que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira (9). A aeronave partiu do Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná, em direção ao Aeroporto de Guarulhos.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996, Silvia fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009.

Atualmente, ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no setor Palotina. Ela também atuou como coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal no setor e coordenadora do curso de Medicina Veterinária.

Na Prefeitura de Palotina, Silvia Cristina Osaki foi membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo.

Enlutada, a comunidade da UFPR presta solidariedade aos familiares e amigos da professora Silvia.

