Embarquei sem saber se era vítima, diz irmão de último identificado em voo

EDUARDA ESTEVES E LORENA BARROS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parentes de Constantino Thé Maia, última vítima com nome divulgado no acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP), embarcaram para São Paulo, para onde os corpos foram levados, sem saber se o homem estava entre os passageiros.

Após o acidente, Voepass ligou para esposa de Constantino e perguntou se ele tinha feito check-in no voo. Segundo José Ricardo Thé Maia, irmão da vítima, os familiares questionaram se aquela não era uma informação que a própria companhia aérea deveria saber. "A gente falou: 'Como assim? Não era para vocês terem confirmado a gente que ele estava no voo?'", lembrou o homem em conversa com jornalistas nessa segunda-feira (12).

Mesmo sem confirmar a morte, Voepass pediu que familiares dele fossem até São Paulo. O homem tinha embarcado do Rio Grande do Norte, onde morava, ao Paraná para participar de uma convenção a trabalho. Além dele, outras oito pessoas da mesma empresa morreram no acidente aéreo.

Morte de Constantino só foi confirmada no sábado, quando irmão dele já estava na capital. Em nota, a Voepass afirmou que "uma questão técnica relacionada às validações de check-in" foi o que causou o erro de contagem em relação ao passageiro.

"Embarquei de Natal para São Paulo, sem saber se meu irmão era uma das vítimas, sem uma confirmação concreta. Quando eu cheguei aqui, no sábado, às 8 horas, no hotel, foi que eles disseram: 'Atualizou [a lista] e seu irmão estava entre as vítimas'. Aquele fio de esperança foi embora", disse José Ricardo Thé Maia, irmão de vítima de acidente aéreo em Vinhedo (SP).

Demora na identificação causou angústia entre parentes. Segundo José Ricardo, os filhos de Constantino chegaram a questionar se ele não tinha deixado de embarcar no avião de última hora, mesmo com a vítima tendo confirmado anteriormente em qual voo ele estava.

Família esperava Constantino para comemorar aniversário do irmão. José Ricardo contou que o acidente ocorreu no dia do próprio aniversário, e que ele iria buscar o representante de vendas no aeroporto de Natal ainda na sexta, para uma comemoração em família.

Irmão espera relatório sobre a queda para entender o que aconteceu. Ao UOL, Jairo Thé Maia, outro irmão de Constantino, afirmou que não vai considerar o caso um acidente se ficar comprovado que houve falta de manutenção na aeronave.

"Se o relatório disser que foi um acidente por causa de gelo na asa ou algo assim, fico muito tranquilo. Porém, se o relatório disser que foi uma sequência de erros e nesse erro está a falta de manutenção, não vou considerar isso um acidente", disse Jairo Thé Maia, irmão de Constantino.

"MEU IRMÃO ERA FANTÁSTICO"

Segundo os familiares, Constantino ajudava financeiramente de parte da família. Além de empregar os irmãos na própria empresa, ele assumiu as contas da mãe quando o pai morreu.

O representante comercial deixa dois filhos. Um deles tem 10 anos, e o outro 17.

"No primeiro dia, a gente já foi no IML, demos todas as informações, todos os cadastros e agora temos que aguardar. Já estamos aqui aguardando há dois dias sem expectativa", disse José Ricardo Thé Maia, irmão de vítima de acidente aéreo em Vinhedo (SP).

*

LISTA DE PASSAGEIROS

Adriana Santos

Adriano Daluca Bueno

Adrielle Costa

Alipio Santos Neto

Ana Caroline Redivo

Andre Michel

Antonio Deoclides Zini Junior

Arianne Risso

Constantino Thé Maia

Daniela Schulz Fodra

Denilda Acordi

Deonir Secco

Diogo Avila

Edilson Hobold

Eliane Andrade Freire

Gracinda Marina Castelo da Silva

Hadassa Maria da Silva

Hiales Carpine Fodra

Isabella Santana Pozzuoli

Jose Carlos Copetti

José Cloves Arruda

José Roberto Leonel Ferreira

Josgleidys Gonzalez

Joslan Perez

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Laiana Vasatta

Leonardo Henrique da Silva

Liz Ibba Do Santos

Lucas Felipe Costa Camargo

Luciani Cavalcanti

Luciano Trindade Alves

Maria Auxiliadora Vaz De Arruda

Maria Parra

Maria Valdete Bartnik

Mariana Belim

Mauro Bedin

Mauro Sguarizi

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Nelvio José Hubner

Paulo Alves

Pedro Gusson do Nascimento

Rafael Alves

Rafael Fernando dos Santos

Raphael Bohne

Raquel Ribeiro Moreira

Regiclaudio Freitas

Renato Bartnik

Renato Lima

Ronaldo Cavaliere

Rosana Santos Xavier

Rosangela Maria De Oliveira

Rosangela Souza

Sarah Sella Langer

Silvia Cristina Osaki

Simone Mirian Rizental

Thiago Almeida Paula

Tiago Azevedo

Wlisses OliveiraLISTA DE TRIPULANTES

Danilo Santos Romano, 35 anos.

Debora Soper Avila, 28 anos

Humberto de Campos Alencar e Silva, 61 anos

Rubia Silva de Lima, 41 anos