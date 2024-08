Mulher morre após fazer cirurgia estética por mais de 10h em clínica no PA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar a morte de uma mulher horas após a realização de cirurgias estéticas em uma clínica particular de Marabá, no sudeste do estado.

Maria Leonice Passos, 52, foi internada para a realização dos procedimentos na sexta-feira (16). Na ocasião, a mulher foi submetida a uma lipoaspiração, uma mamoplastia e uma abdominiplastia e passou cerca de 10 horas no centro cirúrgico, segundo informações repassadas pela família à PCPA.

Mulher começou a se sentir mal pouco tempo depois da realização dos três procedimentos. Ainda conforme a polícia, Maria apresentou reações adversas às intervenções cirúrgicas e, poucas horas depois, o óbito foi confirmado.

Corpo foi levado para o IML e submetido a exames necroscópicos. A polícia aguarda o resultado dos exames, que deve sair em até 30 dias, para determinar a causa da morte de Maria Leonice. O velório dela foi realizado na casa de sua família em Parauapebas, e o sepultamento foi feito no cemitério público da cidade, nesta terça-feira (20).

Cirurgião responsável pelos procedimentos tem anos de experiência e é conhecido no Pará, com mais de 40 mil seguidores no Instagram. Antonio Márcio Nunes Alves tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina do estado e registro de qualificação para atuar como cirurgião plástico. Ele é dono de uma clínica na cidade de Marabá, onde Maria Leonice realizou as intervenções. Em nota, o CRM-PA informou que instaurou procedimento para apurar o ocorrido, mas que está em sigilo.

Antonio Márcio é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em seu site, o médico afirma que o "diferencial" de sua clínica é contar com "uma equipe de profissionais altamente qualificados", além de possuir "um centro cirúrgico provido dos mais modernos equipamentos e aparelhos de anestesia". O UOL entrou em contato com a defesa dele para pedir posicionamento e aguarda retorno.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marabá. O órgão informou que as investigações estão em andamento e que ainda vai ouvir o médico e outros envolvidos na cirurgia.