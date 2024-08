Governo envia aviões das Forças Armadas para combater incêndios em SP

LUCAS BORGES TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou neste domingo (25) que o governo enviará aviões das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios em São Paulo.

O estado de São Paulo tem 36 cidades em alerta máximo para queimadas. Segundo o governo estadual, 14 seguem com focos ativos de incêndio.

São quatro aviões do Exército e da Aeronáutica. As aeronaves deverão focar em combate ao fogo e monitoramento das áreas atingidas para possíveis novos focos, disse o ministro.

Já havia uma pressão por resposta mais ágil do governo federal. O presidente Lula (PT) está no estado para participar de eventos eleitorais, mas não há confirmação de que ele sobrevoará os locais. Em julho, ele foi ao Mato Grosso do Sul acompanhar o fogo no pantanal.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse estar acompanhando a situação junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Reforcei ao governador que estamos à disposição para enfrentarmos conjuntamente essa situação, intensificada pelos fortes ventos e pela seca", publicou em suas redes, após um telefonema com Tarcísio neste sábado (24).

INCÊNDIOS EM SP

Os incêndios florestais no interior de São Paulo se agravaram na última sexta (23), quando o estado registrou 1.886 focos de queimadas em um único dia. Dois funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto combatiam as chamas.

Ribeirão Preto registrou aumento de 60% na busca por serviços de saúde. Segundo administração local, a procura é para atendimentos relacionados a problemas respiratórios por causa dos focos de incêndio. Atualmente, o município tem 14 focos ativos em diferentes regiões.

A recomendação é evitar a exposição prolongada à fumaça. As autoridades orientam a busca de uma unidade de saúde caso apresentem sintomas respiratórios. A prefeitura também suspendeu as atividades ao livre na cidade por conta dos incêndios.