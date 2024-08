PM do Rio apreende uma tonelada de maconha em escola no Complexo da Maré

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu uma tonelada de maconha na área externa de uma escola municipal no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense.

Segundo comunicado do governo, a droga estava dividida em 250 tabletes e escondida em dutos de ar da unidade, que fica na Nova Holanda, uma das favelas no local. A carga apreendida neste domingo (25), segundo o governo, foi avaliada em R$ 1 milhão.

A ação foi conduzida por agentes do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar, que identificaram as drogas na área dos dutos.

Segundo o governo, três toneladas de drogas foram apreendidas na Maré ao longo da semana em ações de demolição de construções irregulares. Uma delas ocorreu na última quarta-feira (21), e deixou 24 escolas com aulas suspensas.

A Polícia Civil informou, na ocasião, que "as investigações apontam que a comunidade do Parque União [favela na região da Maré] vem sendo utilizada há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema".

Ainda segundo a polícia, criminosos designam ao menos uma pessoa em cada unidade habitacional para fingir que são moradores e dificultar as demolições. Na primeira fase da operação, cerca de 90% dos prédios estavam vazios.