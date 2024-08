Mulher e dois filhos são encontrados carbonizados dentro de carro em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 34 anos e seus dois filhos foram encontrados carbonizados em um carro no bairro Dalbérgia, em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta quinta-feira (29).

O suspeito de envolvimento no crime, marido da vítima e pai das crianças, foi preso em Cascavel, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, prisão ocorreu em operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná.

Corpos foram encontrados no carro de Edinéia Telles, mãe das crianças. Confirmação da identificação só será possível após perícia.

Edinéia e os filhos estavam desaparecidos desde terça-feira (27). Familiares chegaram a compartilhar nas redes sociais pedidos de ajuda para encontrá-los.

O suspeito tem 38 anos, é natural de Santa Catarina e tem antecedentes criminais. Ele foi preso enquanto tentava fugir. Segundo a PM, o homem, que não teve o nome divulgado, tem passagens policiais por ameaça e lesão corporal.

O homem foi levado para a delegacia de Guaraniaçu (PR). A polícia não divulgou se ele confessou o crime e qual seria a motivação. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Santa Catarina informou que o delegado responsável pelo caso está em diligências.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.